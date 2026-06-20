Κρήτη - εξαφάνιση Σταυρούλας: Βρέθηκε αίμα στο ΙΧ του 43χρονου Σκοπιανού

Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 43χρονος ενοικιαστής, εξέλιξη που έχει δώσει νέα τροπή στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην υπόθεση και αναμένεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο 43χρονος δεν έχει ομολογήσει καμία εμπλοκή και αρνείται τις κατηγορίες, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εργαστηριακές αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια για την πλήρη αξιολόγηση των ευρημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε αρχικά συλληφθεί για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, καθώς σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε μαζί με άλλο άτομο είχαν εντοπιστεί δενδρύλλια κάνναβης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξαφανιστεί προσωρινά και εντοπίστηκε αργότερα από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, φέρεται να παρέμεινε σιωπηλός και χωρίς να συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους αστυνομικούς, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την υπόθεση των ναρκωτικών.

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