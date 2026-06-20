Γιούχτας: Νέος προπονητής ο Ανέστης Αναστασιάδης

Η διοίκηση του Γιούχτα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ανέστη Αναστασιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας των Αρχανών.

Ο νέος προπονητής του συλλόγου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Ηρακλή Πτολεμαΐδας και σε ηλικία μόλις 17 ετών μετακόμισε στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια με τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα Β, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ για τέσσερα χρόνια, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία στις επαγγελματικές κατηγορίες με τις ομάδες της Κέρκυρας, του Εθνικού Αστέρα, του Ιωνικού, του Παναιτωλικού, της Καλλονής και της Λαμίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε τη σεζόν 2021-2022 από τον ΠΟΑ, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στον Απόλλωνα Σμύρνης στη Super League 2 ως πρώτος βοηθός των Αλέκου Βοσνιάδη και Γιάννη Τάτση. Το 2024 επέστρεψε στον ΠΟΑ, στον πάγκο του οποίου παρέμεινε έως τον Φεβρουάριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντικό έργο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ανέστης Αναστασιάδης ανέφερε:

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Γνωρίζω πολύ καλά την ευθύνη που συνοδεύει αυτή την επιλογή και δεσμεύομαι να εργαστώ καθημερινά με αφοσίωση, επαγγελματισμό και πάθος, ώστε να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη μέσα από τη δουλειά και τα αποτελέσματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι.”

Παράλληλα στα πλαίσια της στελέχωσης του νέου τεχνικού team ο Ανέστης Αναστασιάδης θα έχει στο πλευρό του και τον Μάκη Λυκούδη στο ρόλο του αναλυτή.

Ο Μάκης Λυκούδης είναι κάτοχος διπλώματος αναλυτή ποδοσφαίρου και βρίσκεται στην τρίτη φάση της σχολής UEFA C, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του προσπάθεια για βελτίωση και εξειδίκευση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν βρίσκονταν ανά στο πλευρό του κ. Αναστασιάδη στο ΠΟΑ ενώ έχει εργαστεί και ως προπονητής στον Μαραθώνα στην Δαμάστα και τον Ραύκο καθώς επίσης και στα τμήματα υποδομής (Κ17) του Κάντια.

Με αφορμή την ένταξή του στο staff της ομάδας, ο Μάκης Λυκούδης δήλωσε:

“Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην οικογένεια του Γιούχτα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά και να συμβάλω κι εγώ από την πλευρά μου, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Με σκληρή δουλειά, συνεργασία και προσήλωση πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του συλλόγου και του κόσμου του.”

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