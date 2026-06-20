Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας – 3 περιοχές με μεγάλο πρόβλημα

Διαρκώς αυξανόμενα είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, τάση που αποτυπώνεται στη ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών. Η ετήσια έκθεση για το 2025 της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, που αποτελεί τον επίσημο πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνει αυτή την αύξηση, αφού οι αριθμοί ωφελούμενων πολιτών και ατομικών συνεδριών είναι μεγάλοι.

Εντυπωσιακό είναι το νούμερο των ατομικών ραντεβού (10.763) που πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες υγείας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας νομού Φωκίδας την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, στο νομό Φωκίδας το σύνολο των ωφελούμενων το 2025 ανήλθε σε 708, εκ των οποίων οι 134 είναι νέοι ωφελούμενοι. Αντίστοιχα, η Κινητή Μονάδα νομού Έβρου – Ροδόπης μέτρησε την προηγούμενη χρονιά 1.407 ωφελούμενους, από τους οποίους 510 νέοι ωφελούμενοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12.933 θεραπευτικές πράξεις, δηλαδή ατομικά ραντεβού. Η ζήτηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι εμφανής και από τη δράση της Κινητής Μονάδας Πειραιά, στην ευθύνη της οποίας προστέθηκαν την περασμένη χρονιά 631 νέοι ωφελούμενοι.

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας της Εταιρίας «Π.Σακελλαρόπουλος» και στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοπεδικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, νοσηλευτές και επαγγελματίες γενικών καθηκόντων διασφαλίζοντας μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σε ό,τι αφορά στο νομό Φωκίδας, το 2025, σύμφωνα με την έκθεση, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση της παιδοψυχιατρικής υποστήριξης μέσω ενίσχυσης των κλιμακίων, καθώς και σε ειδικές παρεμβάσεις προς επαγγελματίες (Αστυνομία, δικαστικές υπηρεσίες), ομάδες εργαζομένων και την ευρύτερη κοινότητα, ενισχύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία και την έγκαιρη διαχείριση ψυχικών κρίσεων. Για το 2026, προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση των προγραμμάτων πρόληψης και Αγωγής Κοινότητας, η διεύρυνση των υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και η περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων βιωματικής εκπαίδευσης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με συνεχή παρουσία από το 1986 στη Θράκη, η Μονάδα της περιοχής λειτουργεί με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, μέσω διεπιστημονικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ κλιμάκια σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παιδοψυχιατρική υποστήριξη στον Ν. Ροδόπης, συμβάλλοντας στην πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης, του κοινωνικού αποκλεισμού και της χρονιοποίησης δυσκολιών παιδιών και εφήβων. Στον άξονα της πρόληψης, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, σε σχολεία για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του τραύματος, δράσεις για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

Στήριξη σε ασθενείς με καρκίνο

Ο αντίκτυπος των δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχει η Εταιρία «Π. Σακελλαρόπουλος» φαίνεται και από το έργο των Κέντρων Ημέρας.

Μεγάλη ζήτηση έχει το Κέντρο Ψυχο-ογκολογίας που πραγματοποίησε το 2025 συνολικά 8.085 ατομικά ραντεβού. Όπως φαίνεται από την έκθεση, η πλειοψηφία των συνεδριών αφορά σε ασθενείς με καρκίνο, σε ποσοστό 77%, ενώ το υπόλοιπο 23% αφορά στην υποστήριξη του συγγενικού και οικείου περιβάλλοντος των ασθενών.

Από τα άτομα που εξυπηρετούνται συχνότερη διάγνωση, σε ποσοστό 40%, είναι ο καρκίνος του μαστού. Ακολουθεί ο καρκίνος του εντέρου σε ποσοστό 9%. Από το σύνολο των ωφελούμενων, το 78% είναι γυναίκες και το 22% άνδρες. Σε ό,τι αφορά στους άνδρες παρατηρείται αύξηση σε σχέση με προηγούμενα έτη, όπως σημειώνει η έκθεση.

Το 2024 δημιουργήθηκε Κινητή Μονάδα, με έδρα τον Κορυδαλλό, για εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Η Μονάδα καλύπτει τον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Κατά το 2025 εξυπηρετήθηκαν 631 νέοι ωφελούμενοι και πραγματοποιήθηκαν 2.146 θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες περιλάμβαναν διαγνωστικές εκτιμήσεις, ψυχολογική υποστήριξη, ψυχιατρική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων.

Πηγή: ygeiamou.gr

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