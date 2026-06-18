Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;

Η κατανάλωση νερού αποτελεί μία από τις πιο βασικές και απαραίτητες συνήθειες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία, τον τρόπο ζωής ή τις καθημερινές δραστηριότητες. Το νερό συμμετέχει σχεδόν σε κάθε βιολογική διεργασία, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, μέχρι την αποβολή των τοξινών και τη διατήρηση της ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Παρότι η σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης είναι δεδομένη, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον γύρω από το αν η θερμοκρασία του νερού μπορεί να επηρεάσει την υγεία και το πώς νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Από το παγωμένο νερό που προτιμάται κυρίως σε περιόδους ζέστης ή μετά την άσκηση, μέχρι το χλιαρό ή ζεστό νερό που συνδέεται συχνά με την πέψη και την ανακούφιση του οργανισμού, διαφορετικές θερμοκρασίες φαίνεται να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και πιθανές επιδράσεις.

Αν και η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταλήξει σε απόλυτα συμπεράσματα για το ποια θερμοκρασία είναι “ιδανική”, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι κάθε επιλογή μπορεί να έχει τα δικά της πιθανά οφέλη, ανάλογα με το πλαίσιο και τις ανάγκες του σώματος.



Κρύο νερό: Ιδανικό για ενυδάτωση



Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η θερμοκρασία του πόσιμου νερού επηρεάζει την υγεία ενός ατόμου. Ορισμένες παλαιότερες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση:

Η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να κρυώσει μετά από χρόνο στη ζέστη. Μια παλαιότερη μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο μετά από μια προπόνηση ή όταν περνάτε χρόνο σε ζεστό καιρό.







Μια μικρή μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κρύου νερού μετά την άσκηση σε ζεστό περιβάλλον μπορεί να είναι πιο ενυδατική από την κατανάλωση νερού σε άλλες θερμοκρασίες. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη που αφυδατώθηκαν μετά από προπόνηση στη ζέστη δόθηκε νερό για να πιουν. Όσοι έπιναν κρύο νερό έπιναν περισσότερο και ίδρωναν λιγότερο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ιδανική θερμοκρασία νερού για αφυδατωμένους αθλητές ήταν οι 16°C.



Μια μικρή μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση της ενεργειακής δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας μπορεί να κάψει περισσότερες θερμίδες όταν πίνει κρύο νερό από ό,τι όταν πίνει νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί αυτό.

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Η κατανάλωση κρύου νερού είναι ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, μια παλαιότερη μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να επιδεινώσει την αχαλασία. Η αχαλασία είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλεί δυσκολία στην κατάποση και στη διέλευση της τροφής μέσω του οισοφάγου. Αν σας αρέσει να γυμνάζεστε στη ζέστη, όπως για παράδειγμα να παρακολουθείτε ένα μάθημα hot yoga, σκεφτείτε να πίνετε κρύο νερό κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνησή σας για να δροσιστείτε και να ενυδατωθείτε.







Χλιαρό νερό: Καλύτερο για την πέψη



Η κατανάλωση χλιαρού νερού μπορεί να προάγει την υγιή πέψη και να μειώσει τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας. Η κατανάλωση νερού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία είναι ευεργετική για το γαστρεντερικό σας σύστημα. Διατηρεί την τροφή σε κίνηση και προάγει την υγιή κινητικότητα του εντέρου. Μια συνηθισμένη αιτία δυσκοιλιότητας είναι η ανεπαρκής κατανάλωση νερού.

Μια μελέτη του 2016 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση χλιαρού νερού μετά από χειρουργική επέμβαση μπορεί να βελτιώσει τις εντερικές κινήσεις. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που έπιναν ζεστό νερό ήταν επίσης σε θέση να αποβάλουν αέρια σημαντικά νωρίτερα από εκείνους που δεν έπιναν. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η κατανάλωση ζεστού ή χλιαρού νερού ωφελεί την υγεία του εντέρου.







Ζεστό νερό: Ιδανικό για συμφόρηση



Όπως το χλιαρό νερό, η κατανάλωση ζεστού νερού μπορεί να είναι ευεργετική για την πέψη και την πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Η κατανάλωση ζεστού νερού μπορεί επίσης να καταπραΰνει τον πονόλαιμο ή τη ρινική συμφόρηση. Μια παλαιότερη μελέτη του 2008 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ενός ζεστού ροφήματος μπορεί να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από βήχα, καταρροή ή πονόλαιμο. Όταν πίνετε ζεστό νερό, εισπνέετε φυσικά τον ατμό. Αυτό μπορεί να ενυδατώσει τις ρινικές σας διόδους και να αποτρέψει την ξηρότητα.

Η κατανάλωση ζεστού νερού μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη από το κρύο ή το νερό σε θερμοκρασία δωματίου όταν έχετε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παραμένετε ενυδατωμένοι με νερό οποιασδήποτε θερμοκρασίας. Εάν δεν προτιμάτε το ζεστό νερό, μη διστάσετε να πιείτε κρύο νερό ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Πηγή: jenny.gr

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