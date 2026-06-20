Αρναούτογλου κατά Λιάγκα: «Αγενέστατο το γεγονός ότι συνέχισε και την επόμενη μέρα να μιλάει….σχεδόν τραγικό»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας στην εκπομπή Ραντεβού Το ΣΚ, χαρακτήρισε αγενέστατη τη στάση του Γιώργου Λιάγκα που επανέφερε το θέμα και την επόμενη μέρα στην εκπομπή του, ενώ η συζήτησή τους είχε λήξει λίγες ώρες πριν.

Οι δυο παρουσιαστές λίγες ημέρες πριν είχαν έναν έντονο on air διάλογο μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Πρωινό, για το θέμα του περιεχομένου των πρωινών εκπομπών, της ψυχαγωγίας αλλά και το πώς το youtube «απειλεί» την τηλεόραση

«Δε θέλω να το συνεχίσω. Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα γι’ αυτό το θέμα. Δε θέλω να το συνεχίσω για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό που συνέβη την επόμενη μέρα, που κλείσαμε το τηλέφωνο… δεν το είδα όλο το βίντεο, είδα μόνο την αρχή που είπε ότι επειδή ήμουν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους.

Τι άσχετο πράγμα είναι αυτό; Κάναμε διάλογο. Δεν ήμουν καλεσμένος. Εγώ πήρα τηλέφωνο και προς τιμήν τους δέχτηκαν να βγω στον αέρα, θα μπορούσαν να αρνηθούν. Βγήκα, μιλήσαμε, πολύ ωραία, ευγενικά και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δε τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω όμως, το λέω εκείνη την στιγμή, Τελειώνει η κουβέντα, μετά δε τη συνεχίζω μόνος μου.

Άρα, η φράση ότι το έκανε από ευγένεια, είναι το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε….Δε θα το έκανα ποτέ αυτό…Σχεδόν τραγικό», είπε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε επίσης

Αkylas: "Βίωσα την απαξίωση και το bullying, επειδή ήμουν γκέι αγόρι"

Η Στέλλα Μπεζαντάκου σέρνει στα δικαστήρια τη Μαρίνα Σάττι και ζητά 30.000 ευρώ