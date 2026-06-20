Αkylas: "Βίωσα την απαξίωση και το bullying, επειδή ήμουν γκέι αγόρι"

O Akylas έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Θάρρος ή α λήθεια»του Fipster στο Youtube και αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωσε όταν δούλευε στις κουζίνες, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στα απαξιωτικά σχόλια που του έκαναν.

«Έχω προσπαθήσει να με προσαρμόσω. Θέλω να πω, η κουζίνα επίσης είναι μία πολύ δύσκολη δουλειά και ένα πολύ σκληροπυρηνικό περιβάλλον, όπου υπάρχει έντονη ιεραρχία και υπάρχουν ταμπού. Θυμάμαι στην πρώτη κουζίνα που δούλεψα στη ζωή μου, όταν τους είχα πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μετά με έλεγαν “Άντε μωρέ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα”. Δηλαδή βίωσα την απαξίωση και το bullying, λόγω του ότι ήμουν ένα γκέι αγόρι που άκουγε άλλη μουσική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από τη στιγμή που δεν ενοχλώ σε κάτι στη ζωή σου και δεν επεμβαίνω, δεν καταλαβαίνω πού ενοχλώ και γιατί έχεις τόσο μεγάλο θέμα», αποκάλυψε ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Τελειώνει το “The Voice” και εγώ συνεχίζω να δουλεύω σε κουζίνα. Κανονικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα εντελώς. Είναι πολύ στενάχωρο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, σκέψου, έβγαζα μουσική, παρόλα αυτά δούλευα σε κουζίνες. Κάποια στιγμή είπα “δεν γίνεται αυτό το πράγμα”. Πρακτικά έβγαζα ίσα – ίσα λεφτά για να πληρώσω το φαγητό μου και το ενοίκιό μου. Όχι για να πληρώσω και στούντιο ηχογράφησης, ούτε για να βγάλω μουσική. Οπότε ήμουν σε φάση ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν τα παράτησα», εξομολογήθηκε ακόμα ο Akylas.

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