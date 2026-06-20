Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 26 Ιουνίου -Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ποσό που ξεπερνά τα 1,38 δισ. ευρώ θα καταβληθεί σε περισσότερους από 2,68 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών τουe-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου 2026, ενώ πληρωμές θα πραγματοποιηθούν επίσης για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ παροχές.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14,4 εκατ. ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για διάφορες παροχές του φορέα.

Στις 25 Ιουνίου θα πιστωθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.612.951 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου.

Παράλληλα, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει σε πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 32 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά, οι καταβολές της εβδομάδας ανέρχονται σε 1.382.802.408,96 ευρώ και αφορούν 2.684.952 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα, με τις συντάξεις να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών.

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