Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης: Παρέμβαση για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων και  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της CPMR και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέ-ρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης. Κατά την παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση της Δια-μεσογειακής Επιτροπής της CPMR στην Μπολόνια, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαϊκές Περι-φέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ρόλος τους δεν ανα-γνωρίζεται επαρκώς από τις εθνικές κυβερνήσεις στον σχεδιασμό πολιτικών.

Αναφερόμενος στην Κρήτη, παρουσίασε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιμα-τική Αλλαγή του 2022, το οποίο πλαισιώνεται από επιμέρους σχέδια για τη χωροταξία, τα ύδατα, την αντιπλημμυρική προστασία, τα απόβλητα και τις περιοχές Natura. Ιδιαίτερη ανα-φορά έκανε στον νέο Μηχανισμό Κλιματικής Υποστήριξης που θεσπίστηκε το 2024 για τον συντονισμό δημόσιων και παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

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Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε την εξαιρετική ποιοτική κατάσταση των υπόγειων και παρά-κτιων υδάτων της Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πλημμύρες και η μείωση των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τις προκλήσεις της δια-κυβέρνησης του νερού στην Ελλάδα, όπου η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περι-φέρειας και κεντρικού Κράτους συχνά δημιουργεί λειτουργικές ασάφειες.

Τέλος, τόνισε τη δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας, όπως τα CLIMAAX, DIALOGUE4NATURE, DETOCS, OCEANIDS, NATOUR4CCHANGE, CO-WATERS, TRANSCEND και SEA4FUTURE. Ολοκληρώνο-ντας, σημείωσε ότι οι μεσογειακές Περιφέρειες είναι από τις πλέον ευάλωτες στην Ευρώπη και ξεκαθάρισε πως η Περιφέρεια Κρήτης είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της, συμ-βάλλοντας ενεργά στη Συμμαχία των Περιφερειών για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων προς όφελος των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών.

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