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ΚΡΗΤΗ

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης: Παρέμβαση για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων και  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης
clock 08:26 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της CPMR και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέ-ρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης. Κατά την παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση της Δια-μεσογειακής Επιτροπής της CPMR στην Μπολόνια, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαϊκές Περι-φέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ρόλος τους δεν ανα-γνωρίζεται επαρκώς από τις εθνικές κυβερνήσεις στον σχεδιασμό πολιτικών.

Αναφερόμενος στην Κρήτη, παρουσίασε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιμα-τική Αλλαγή του 2022, το οποίο πλαισιώνεται από επιμέρους σχέδια για τη χωροταξία, τα ύδατα, την αντιπλημμυρική προστασία, τα απόβλητα και τις περιοχές Natura. Ιδιαίτερη ανα-φορά έκανε στον νέο Μηχανισμό Κλιματικής Υποστήριξης που θεσπίστηκε το 2024 για τον συντονισμό δημόσιων και παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

αλεξακης

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε την εξαιρετική ποιοτική κατάσταση των υπόγειων και παρά-κτιων υδάτων της Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πλημμύρες και η μείωση των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τις προκλήσεις της δια-κυβέρνησης του νερού στην Ελλάδα, όπου η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περι-φέρειας και κεντρικού Κράτους συχνά δημιουργεί λειτουργικές ασάφειες.

Τέλος, τόνισε τη δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας, όπως τα CLIMAAX, DIALOGUE4NATURE, DETOCS, OCEANIDS, NATOUR4CCHANGE, CO-WATERS, TRANSCEND και SEA4FUTURE. Ολοκληρώνο-ντας, σημείωσε ότι οι μεσογειακές Περιφέρειες είναι από τις πλέον ευάλωτες στην Ευρώπη και ξεκαθάρισε πως η Περιφέρεια Κρήτης είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της, συμ-βάλλοντας ενεργά στη Συμμαχία των Περιφερειών για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων προς όφελος των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών.

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