ΠΑΡ.19 Ιου 2026 19:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 60 παράτυπων μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

μετανάστες
clock 17:20 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν εντοπίστηκε λέμβος με 60 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η αρχική ενημέρωση σήμανε συναγερμό σε πέντε λιμεναρχεία του νησιού

Καλοί Λιμένες, Αγία Γαλήνη, Κόκκινος Πύργος, Παλαιόχωρα και Ιεράπετρα. Η ακυβέρνητη λέμβος εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα, συγκεκριμένα 46 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους επιβαίνοντες λόγω των συνθηκών στη θάλασσα.

Η διάσωση και η μεταφορά

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των αλοδαπών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πρόκειται για 59 άνδρες και 1 γυναίκα.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Αμέσως μετά, οργανώθηκε η μεταφορά τους προς το λιμάνι του Ηρακλείου, η οποία ολοκληρώθηκε υπό τη στενή συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Οι 60 αλλοδαποί βρίσκονται πλέον σε ασφαλές σημείο φύλαξης στο Ηράκλειο, όπου λαμβάνει χώρα η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους.

Την προανάκριση για τα αίτια του απόπλου και τον εντοπισμό τυχόν διακινητών έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θρίλερ στα Χανιά: Εξαφανίστηκε ο Σκοπιανός ενοικιαστής της Σταυρούλας – Ήταν ο βασικός ύποπτος!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Καλοί λιμένες Διάσωση Μεταναστών
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis