Κρήτη: Μοιραία βουτιά - Νεαρός έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια λουόμενων

Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία του Κλαδισού στα Χανιά.

Ένας νεαρός 17 ετών, βρετανικής υπηκοότητας, έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό.Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, όταν λουόμενοι αντιλήφθηκαν πως ο άτυχος τουρίστας βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα.

Ναυαγωσώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τον νεαρό στην ακτή, ο οποίος όμως δεν είχε ήδη τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, στο σημείο στήθηκε ευρεία επιχείρηση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον συντονισμό της διάσωσης και την παροχή βοήθειας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η μοίρα του νεαρού αλλοδαπού είχε ήδη σφραγιστεί.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την οικεία Λιμενική Αρχή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

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