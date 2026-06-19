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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αποχαιρετούν τον 42χρονο Κώστα που έδωσε ζωή με τον θάνατό του...

Κώστας Μακαρώνας
clock 07:39 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το τελευταίο αντίο ετοιμάζονται να πουν την Κυριακή συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 42χρονο φωτογράφο Κώστα Μακαρώνα που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Μέσα στον βαρύ πόνο της απώλειας, η οικογένειά του προχώρησε σε μια πράξη ύψιστης προσφοράς, δωρίζοντας τα όργανά του.

Η καρδιά, το ήπαρ και οι νεφροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους που περίμεναν ένα μόσχευμα.

Ο 42χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη εβδομάδα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, ενώ κινούνταν πεζός επιστρέφοντας από εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος με την οικογένειά του να προχωρά στην απόφαση δωρεάς οργάνων, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε άλλους ασθενείς.

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