Κρήτη: Στα "κάγκελα" οι μελισσοκόμοι - "Η μελισσοκομία σβήνει και η Πολιτεία αδιαφορεί"

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της απέναντι στον πρωτογενή τομέα εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Κώστας Λεονταράκης.

Ελληνοποιήσεις, κλιματική αλλαγή, εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπε, καμία στήριξη από την Πολιτεία προκαλούν τεράστια κρίση στον κλάδο της μελισσοκομίας, που μαραζώνει.

Το παγκοσμίου φήμης ελληνικό μέλι κινδυνεύει από την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού να αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα, είπε ο κ. Λεονταράκης, κάτι που φαίνεται από την συνεχή εναλλαγή προσώπων στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 μέχρι και σήμερα.

«Είμαστε απογοητευμένοι, έχουμε κουραστεί να προτείνουμε δεκάδες λύσεις που δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ, όπως πχ οι αθρόες ελληνοποιήσεις από την Κίνα και αλλού, με μέλια 1,5 και 2 ευρώ και ούτε αυτό θέλουν να κάνουν. Κουραστήκαμε να πηγαίνουμε σε συναντήσεις στο Υπουργείο και να μας χτυπούν στην πλάτη, να αλλάζει ο υπουργός και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει εδώ και καιρό».

Ο Κώστας Λεονταράκης αναφέρθηκε στη δέσμευση του πρωθυπουργού, τον περασμένο χειμώνα, για διαβούλευση, δεχόμενος αντιπροσωπεία αγροτών από όλη τη χώρα, στην οποία θα ηγείτο, κάτι που δεν έγινε

"Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να τα πουλήσουμε όλα και να πάμε μετανάστες; Και ποιος θα αγοράσει; Είμαι 40 ετών έχω επενδύσει και εγώ και άλλοι μελισσοκόμοι, τη ζωή μου, χρήματα και όραμα… Αυτό θέλουν από εμάς;»

«Ο κόσμος τρώει χωρίς να το ξέρει επικίνδυνα μέλια, ελληνοποιημένα μέλια, μέλια με παραπλανητικές ετικέτες. Μα πού είναι επιτέλους αυτό το κράτος; Πέντε υπουργεία εμπλέκονται. Ένα να μην έχει κάνει έστω και το παραμικρό;», τόνισε ο κ. Λεονταράκης.

Αναφέρθηκε στο κόψιμο του προγράμματος βιολογικής μελισσοκομίας και αναφέρθηκε στην προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκαν όλα στο υπουργείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στο πλαίσιο των ελέγχων επίταξαν γεωπόνους έστειλαν γυναίκα για ελέγχους στην μελισσοκομία που δεν κατέβηκε από το αυτοκίνητο γιατί ήταν αλλεργική.

"Όταν έρθουν οι εκλογές, εμείς οι μελισσοκόμοι θα κάνουμε τον απολογισμό μας και θα αποφασίσουμε..." κατέληξε.

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