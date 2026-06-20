Mundobasket 2027: Οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη στην Εθνική για το «παράθυρο» του Ιουλίου

Ο Βασίλης Σπανούλης συμπεριέλαβε στην αποστολή της εθνικής ανδρών, για το «παράθυρο» του Ιουλίου εν΄όψει του Mundobasket 2027, παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.







Στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, βρίσκεται και ο «νεοφώτιστος», Νίκος Τουλιάτος, ο οποίος δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την εθνική ομάδα, που θ΄' αντιμετωπίσει την Ρουμανία (2/7, 19:00, εκτός) και την Πορτογαλία (5/7, 19:30, εντός). Σημειώνεται ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου με τρεις νίκες και μία ήττα.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:



«Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:

Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 175 1166



Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 96 644



Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 PF/C Παναθηναϊκός 59 561



Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 52 245



Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 38 337



Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.94 PG Ηρακλής 34 142



Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.20 F ΑΕΚ 25 96



Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.07 C Παναθηναϊκός 14 24



Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 10 25



Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12



Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 5 6



Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 5 12



Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4



Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης 3 25



Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι - -»

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