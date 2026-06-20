Γεννατάς: "Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα"

Ο Γεράσιμος Γεννατάς μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε για ποιον λόγο δεν μπορούσε να βλέπει τις σειρές στις οποίες έπαιζε.

«Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα, γιατί είναι δύσκολο. Αναγνωρίζεις δικά σου πράγματα σε αυτά που κάνεις και μερικές φορές είναι λίγο απωθητικό αυτό. Είναι όπως όταν ακούμε τη φωνή μας. Όταν ακούς τη φωνή σου, τι παθαίνεις; Τρέλα», είπε ο ηθοποιός.

Όπως ανέφερε, σπούδαζε βιολογία και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εντελώς τυχαία: «Ξεκίνησα κάτι σπουδές στο πανεπιστήμιο τις οποίες δεν τις τελείωσα. Βιολόγος. Πήγα πέντε χρόνια, έκανα τα περισσότερα εργαστήρια και αυτό ήταν. Δεν ξέρω γιατί δεν τελείωσα. Απομακρυνόμουν, παρότι μου άρεσαν οι θετικές επιστήμες. Μου άρεσε βέβαια και η λογοτεχνία. Και πήγα στη Δραματική Σχολή τυχαία. Επειδή κάποιο διάστημα δεν έκανα τίποτα, κάπως κατέληξα στη Δραματική Σχολή και τώρα είμαστε εδώ», σημείωσε.

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