Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές

Ο Μάνος Νιφλής δεν έκρυψε πως τον ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ Μουτάφη. Όπως εξήγησε, όσο τη γνώριζε καλύτερα ως άνθρωπο και κατανοούσε τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως ηθοποιός, η αρχική αμηχανία ξεπεράστηκε και πλέον δεν τον απασχολεί.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε ο Μάνος Νιφλής στην εκπομπή «The Love Debate».







«Ήταν μία σκηνή με τον Στέλιο Μάινα. Κατέβηκε από τη σκηνή και ήρθε να με φιλήσει και λέω ''Ώπα. Φιλιόσουν πριν με τον Μάινα. Τι ήρθες να κάνεις;», πρόσθεσε.

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