Βόλος: Πώς εκβίαζαν 13χρονο και του άρπαξαν 370.000 ευρώ

Απορίες και ερωτήματα δημιουργεί η απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου που αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Όπως αναφέρει ο taxydromos, μέρα μεσημέρι ανήλικοι σε πάρκο σε περιοχή της Νέας Ιωνίας του αποσπούσαν τμηματικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ, φθάνοντας να του αρπάξουν ποσό που προκαλεί ίλιγγο, ύψους 370.000 ευρώ.

Κάτω από τις μύτες των κατοίκων της περιοχής και άλλων ανηλίκων φέρονται να δρούσαν οργανωμένα υπό την καθοδήγηση 34χρονου που φέρεται να είχε συστήσει συμμορία με τη συμμετοχή τεσσάρων ανηλίκων οι οποίοι απειλούσαν το θύμα ότι θα πάθει κακό ο ίδιος και η οικογένειά του αν δεν έδινε τα χρήματα, που φύλασσε στο σπίτι του ο πατέρας του, ο οποίος είναι γνωστός επιχειρηματίας με μεγάλη δραστηριότητα στον κλάδο του!

Η αρχή του τέλους της δράσης τους ξεκίνησε όταν την Τετάρτη αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων η οικογένεια του θύματος. Είχαν περάσει μερικές μέρες αφότου ο 13χρονος είχε αντιληφθεί την κοροϊδία. Από μέσα Απριλίου είχε ξεκινήσει για τον ίδιο ένας ανείπωτος εφιάλτης, όταν αγόρασε πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδελφής του.

Η καταγγελία-σοκ

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας συμμαθητής του τού ζήτησε μερικά πυροτεχνήματα, εκείνος του τα παραχώρησε και στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε στον 34χρονο ενημερώνοντάς παράλληλα ότι ο τελευταίος συνελήφθη από την αστυνομία και ότι χρειάζονται χρήματα για τον δικηγόρο.

Ο συμμαθητής τον απειλούσε στη συνέχεια ότι αν δεν έδινε τα χρήματα, τότε η αστυνομία θα προχωρούσε στη σύλληψη του ίδιου και της οικογένειάς του.

Φοβούμενος για τα χειρότερα ο 13χρονος έδινε τα χρήματα. Αρχικώς του ζητούταν ποσά 500 και 1.000 ευρώ και στη συνέχεια 5.000 ευρώ και άνω. Κατέληξε να επισκέπτεται καθημερινά πάρκο στη Νέα Ιωνία όπου παρέδιδε τα χρήματα σε δεύτερο ανήλικο μεταφέροντας χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, στις τσέπες του δεκάδες χιλιάδες ευρώ, το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι που ο 13χρονος είδε ότι ο 34χρονος αγόρασε μηχανάκι και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, μάρκας BMV, και κατάλαβε την κοροϊδία, σύμφωνα με την καταγγελία. Όμως, ήταν πλέον αργά. Είχε δώσει συνολικό ποσό 370.000 ευρώ, ενώ δύο μέρες μετά η οικογένειά του αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων και απευθύνθηκε στην αστυνομία την Τετάρτη.

Χειροπέδες στον 34χρονο

Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για την υπόθεση, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, περνώντας χειροπέδες στον 34χρονο προχθές Πέμπτη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δυστυχώς δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Ο συλληφθείς κρατήθηκε, οδηγήθηκε την Πέμπτη στο Αυτόφωρο και πήρε αναβολή για χθες Παρασκευή.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες μη αποδεχόμενος καμία από αυτές.

Έρευνες από την Αστυνομία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο από τους ανήλικους και συνεχίζει να ψάχνει τα στοιχεία άλλων δύο.

Έχει σχηματίσει δικογραφία για εκβίαση κατά των δραστών για να μην κατηγορηθεί ο 13χρονος και τα μέλη της οικογένειάς του για ποινική υπόθεση καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής στήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Του έλεγαν ότι «θα πάθουμε κακό»

Η μητέρα του ανηλίκου εξεταζόμενη στο δικαστήριο είπε ότι από την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την εκμετάλλευση δέκα καταστημάτων συνήθιζαν να μεταφέρουν τα χρήματα από τις εισπράξεις στο σπίτι και στη συνέχεια να τα καταθέτουν στην τράπεζα.

Είπε ότι μέσα Μαΐου είχαν διαπιστώσει την απώλεια ποσού 70.000 ευρώ, είχαν συγκεντρωθεί όλα τα μέλη της οικογένειας στο σπίτι, αλλά κανένας δεν τα είχε πάρει, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Το άφησαν το θέμα λόγω φόρτου εργασίας. Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισε να εργάζεται και η ίδια, και δεν υπήρχε χρόνος για να μεταφέρει τον τζίρο στην τράπεζα και γι’ αυτό συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλο ποσό στο σπίτι.

Η ίδια επισήμανε ότι μπροστά από το σημείο όπου φυλούσαν τα χρήματα υπάρχει πόρτα, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο.

Επισήμανε ότι διαπίστωσαν την απώλεια των χρημάτων την Τετάρτη και αμέσως απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Εκεί ενημερώθηκε και η ίδια για τον εκβιασμό σε βάρος του γιου της. «Τον απειλούσαν ότι θα κάνουν κακό στον ίδιο, στον πατέρα του και σε εμένα και φοβόταν πολύ», είπε.

Είναι συμμορία, λέει ο πατέρας του 13χρονου

Η οικογένεια του 13χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο πατέρας του δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση. Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ περιορίστηκε να πει ότι «πρόκειται για συμμορία που προσέγγισε τον γιο του».

Το παιδί βρέθηκε σε κατάσταση έντονου φόβου, τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονου Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην υπεράσπιση, που ζήτησε να εξεταστεί το ανήλικο στο δικαστήριο.

«Δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα πίεσης ή εκβιασμού σε έναν ανήλικο, ο οποίος δεν έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε πως θα έπρεπε να υπάρξει σεβασμός προς το παιδί και να αποφευχθεί η άμεση εξέτασή του από δικηγόρο.

Επισήμανε επίσης ότι η αλήθεια θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια της διαδικασίας.

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