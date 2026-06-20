Συναγερμός στην Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της θανατηφόρου γρίπης των πτηνών H5N1

Η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση του στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών στην ηπειρωτική επικράτειά της, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ανησυχητική», μετά τον εντοπισμό μολυσμένου θαλασσοπουλιού στη Δυτική Αυστραλία.

Μέχρι σήμερα, η Αυστραλία ήταν η μοναδική ήπειρος χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα στην ηπειρωτική της επικράτεια, αν και ο ιός είχε ανιχνευθεί στα τέλη του 2025 στο Νησί Χερντ, ένα υποανταρκτικό αυστραλιανό έδαφος που βρίσκεται περίπου 4.100 χιλιόμετρα μακριά από την ηπειρωτική χώρα.

«Αυτό είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «οτιδήποτε μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πτηνό, το οποίο βρέθηκε κοντά στην Εσπεράνς, πόλη περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Περθ, έφερε το ιδιαίτερα παθογόνο στέλεχος του ιού. Οι μολύνσεις ανθρώπων παραμένουν σπάνιες, ωστόσο η γρίπη των πτηνών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών παγκοσμίως, προκαλώντας αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και αυξήσεις στις τιμές.

Ο ιός δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στις πτηνοτροφικές μονάδες ή στο αγροτικό σύστημα της Αυστραλίας, δήλωσε η υπουργός Γεωργίας, Julie Collins. Ωστόσο, ένας γιγάντιος πετρέλ, άλλο άρρωστο πτηνό που βρέθηκε στην ίδια περιοχή, βρέθηκε επίσης θετικός στον ιό.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών θανάτων και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός βρίσκεται στο πτηνοτροφικό ή αγροτικό μας σύστημα σε αυτό το στάδιο», δήλωσε από την Καμπέρα.

Ενίσχυση των μέτρων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στις φάρμες, πραγματοποιεί ελέγχους σε μεταναστευτικά παράκτια πτηνά, έχει εμβολιάσει ευάλωτα είδη και έχει οργανώσει ασκήσεις ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις.

Την Παρασκευή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας καφές σκούα (brown skua), μεταναστευτικό θαλασσοπούλι που βρέθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κέιπ Λε Γκραντ στη Δυτική Αυστραλία, είχε βρεθεί θετικός στον ιό και ανέμεναν την τελική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

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