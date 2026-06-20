Κρήτη: Έπιασαν τον "εισπράκτορα" του κυκλώματος με τους "αστυνομικούς"

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 32χρονος στο Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, όπου οι δράστες προσποιούνταν τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα και τα έπειθαν ότι δήθεν κινδυνεύουν από διαρρήκτες. Στη συνέχεια τους ζητούσαν να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή σε σακούλες και να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια τους, δήθεν για «φύλαξη».

Ο 32χρονος κατηγορείται ότι παρέλαβε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κοσμήματα και 32 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ, από δύο γυναίκες ηλικίας 87 και 58 ετών.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν σε ερημική τοποθεσία που υπέδειξε ο ίδιος, ενώ κατασχέθηκε το σύνολο της λείας που είχε αποσπάσει ως «εισπράκτορας» του κυκλώματος.

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