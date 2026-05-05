H Ελένη Καρακάση για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού

Η Ελένη Καρακάση μίλησε στην εκπομπη της Φαίης Σκορδά για την απόφαση που έχει πάρει μαζί με τον σύζυγό της να αποκτήσουν παιδί, καθώς και στις διαδικασίες αναδοχής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Προχωράει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έχει όλη τη φάση που μπορεί να έχει… Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Μέρα νύχτα, έχει χαρά και κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς, γιατί δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον άντρα μου», είπε η ηθοποιός.

