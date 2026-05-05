Δήμος Πλατανιά: Έως τις 29 Μαΐου η υποβολή Κτηνοτροφικών Δηλώσεων 2026

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι κατά τον μήνα Μάιο καλούνται να δηλώσουν τα κατεχόμενα ζώα τους και να υποβάλουν την Κτηνοτροφική Δήλωση για το έτος 2026 , με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο αρμόδιο Δημοτικό Κατάστημα της περιοχής όπου βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα για την έγκυρη και ορθή υποβολή των δηλώσεών τους.

