Έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι τη δικαιούνται και πώς την εξασφαλίζετε

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ενώ χιλιάδες φορολογούμενοι σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να εξασφαλίσουν σημαντική έκπτωση στον φόρο εισοδήματος.

Η έκπτωση 4% αποτελεί ισχυρό κίνητρο για όσους επιλέγουν την εφάπαξ εξόφληση, με την προϋπόθεση της έγκαιρης οριστικοποίησης της δήλωσής τους.

Πώς να κερδίσετε την έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος

Για να διεκδικήσετε τη μέγιστη έκπτωση 4% επί του συνολικού φόρου που οφείλετε, απαιτείται η οριστικοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης μέχρι τις 15 Μαΐου.

Το όφελος αυτό ισχύει αποκλειστικά για την εφάπαξ καταβολή του φόρου και μπορεί να αποφέρει σημαντική οικονομία, ανάλογα με το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης.

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η πλατφόρμα λειτουργεί απρόσκοπτα, επιτρέποντας στους χρήστες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα έντυπά τους χωρίς καθυστερήσεις.

Κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Το σύστημα των εκπτώσεων λειτουργεί με κλιμακωτό τρόπο, ανταμείβοντας περισσότερο όσους ενεργούν νωρίτερα:

• Οριστικοποίηση μέχρι 15 Μαΐου: Έκπτωση 4% για εφάπαξ πληρωμή



• Οριστικοποίηση από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωμή



• Οριστικοποίηση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2% για εφάπαξ πληρωμή

Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη ρύθμιση των οκτώ μηνιαίων δόσεων, χωρίς όμως να επωφελούνται από κάποια έκπτωση.

Προϋποθέσεις για την επιστροφή φόρου

Οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο και δικαιούνται επιστροφή φόρου πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Μητρώο και Επικοινωνία, όπου καταχωρείται ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι γίνονται δεκτοί μόνο λογαριασμοί που τηρούνται σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ. Η ορθή καταχώριση του ΙΒΑΝ επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων στους δικαιούχους.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την υποβολή

Η ταχεία ανταπόκριση των φορολογούμενων φέτος δείχνει αυξημένη ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της έγκαιρης δήλωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν την οριστικοποίηση, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία ή να επηρεάσουν το τελικό ποσό του φόρου.

Η προσυμπληρωμένη δήλωση που παρέχει η ΑΑΔΕ διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία, αλλά απαιτείται προσοχή στον έλεγχο των εισοδημάτων, των εκπτώσεων και των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί.







Οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη πρέπει να γίνει πριν την οριστικοποίηση για να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Η δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων μέσω της έκπτωσης 4% αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση. Με σωστό προγραμματισμό και έγκαιρη ενέργεια, κάθε φορολογούμενος μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το όφελος.

