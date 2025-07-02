Ηράκλειο - όρια οικισμών: Παρά τη ρύθμιση χάνονται περιουσίες σε Βασιλειές, Σκαλάνι, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες και αλλού!

Με τη νέα ρύθμιση που κατατέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Βουλή η κυβέρνηση προσπαθεί να αμβλύνει τα προβλήματα που δημιούργησε το προεδρικό διάταγμα για τη μείωση των ορίων των οικισμών με χιλιάδες όμως ιδιοκτήτες παρά τη ρύθμιση να χάνουν τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση ουσιαστικά διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς, προστατεύοντας τόσο τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών, όσο και τη δημογραφική προοπτική της περιφέρειας.

Η ρύθμιση προβλέπει δύο νέα πολεοδομικά εργαλεία. Το πρώτο, η Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού, αφορά κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους, που αποτελούν την πολύ μεγάλη πλειοψηφία, και διασφαλίζει τη δυνατότητα δόμησης έως τα σημερινά όρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνονται πολεοδομικά όλα τα χωριά της επικράτειας και συνολικά περίπου το 93% των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

Ωστόσο μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο Πολιτικός μηχανικός – χωροτάκτης και Ομάδας Μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το Δήμο Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης, επεσήμανε ότι παρά τους ευνοικότερους όρους δόμησης που προβλέπει η ρύθμιση εντούτοις θα μειωθούν τα όρια σε 13 από τους 53 οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου και αντίστοιχα των οικισμών σε άλλους Δήμους της Κρήτης. Συγκεκριμένα είπε ότι από την Δημοτική Ενότητα Τεμένους θα μειωθούν τα όρια στον οικισμό Προφήτη Ηλία, από την Δημοτική Ενότητα Παλιανής θα μειωθούν τα όρια στον οικισμό Βενεράτο, από την Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνίου θα μειωθούν τα όρια στον οικισμό Κάτω Ασιτών και από την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου θα μειωθούν τα όρια στους οικισμούς: Γούρνες, Φοινικιά, Σκαλάνι, Βασιλιές, Βούτες, Γιοφυράκια, Δαφνές και Σταυράκια. Τέλος από τη Δημοτικη Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού θα μειωθούν τα όρια στον οικισμό της Καλλιθέας. Σε αυτές τις περιοχές τα οικόπεδα θα γίνουν χωράφια με ελάχιστη αξία.

Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάλογα με τους κατοίκους των οικισμών

Η ρύθμιση προβλέπει διαβάθμιση ανάλογα με τους κατοίκους των οικισμών για πολεοδόμηση και ειδικότερα προβλέπεται η Ζώνη Β1 που αφορά χωριά μέχρι και 700 κατοίκους όπου δεν υπάρχει περιορισμός πολεοδόμησης και δεν μειώνονται τα όρια. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα άρτια θα θεωρούνται τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους 10 μ. σε κοινόχρηστη οδό. Το εμβαδόν αρτιότητας και το ελάχιστο μήκος προσώπου σε κοινόχρηστη οδό εξειδικεύονται με το ΠΔ οριοθέτησης του οικισμού. Ωστόσο με βάση αυτόν τον περιορισμό όσοι έχουν οικόπεδα κάτω από 500 μέτρα δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν.

Η δεύτερη ζώνη αφορά στους οικισμούς με πληθυσμό 701 - 2000 κατοίκους. Στους οικισμούς αυτούς, άρτια θα θεωρούνται τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας από 2.000 τ.μ. έως 4.000 τ.μ. και πρόσωπο ελάχιστου μήκους 15 μ. σε κοινόχρηστη οδό.

