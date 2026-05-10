Οι Metallica έπαιξαν «Ζορμπά» και «Τρύπες» και «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ

Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου και χάρισαν μια ιστορική συναυλία στο αθηναϊκό κοινό, με δεκάδες χιλιάδες φαν να ζουν μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά», με το κοινό να αποθεώνει το συγκρότημα.

Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η μπάντα έπαιξε και το «Δε χωράς πουθενά» από τις θρυλικές «Τρύπες», σε μια στιγμή που αιφνιδίασε ευχάριστα τους Έλληνες φαν.

