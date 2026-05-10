Τι θα φάμε σήμερα; Μοσχαράκι κοκκινιστό με πατάτες και κολοκυθάκια από την Εύα Παρακεντάκη

Υλικά

Μερίδες: 4

1 κιλό μοσχαράκι χτένι, σε μερίδες

10 μικρά κολοκυθάκια

4 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας

4 ντομάτες φρέσκες, περασμένες στο μπλέντερ

1 μεγάλο κρεμμύδι

ζωμό λαχανικών ή κρέατος

100 ml ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το μοσχαράκι. Αφού πάρει χρώμα το κρέας, προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε για 1΄. Στη συνέχεια ρίχνουμε όλη την ντομάτα και συμπληρώνουμε με καυτό ζωμό μέχρι να καλυφθεί το κρέας.

Βήμα 2

Αλατοπιπερώνουμε και μόλις πάρει βράση το κρέας, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου για 1 ώρα και 30΄ να μαλακώσει.

Βήμα 3

Σε μια φριτέζα τηγανίζουμε τις πατάτες μας, που είναι κομμένες κυδωνάτες, και τα κολοκυθάκια μας ολόκληρα, που τα έχουμε χαράξει σταυρό.

Βήμα 4

Στα τελευταία 10΄ του μαγειρέματος προσθέτουμε τις τηγανητές πατάτες και τα τηγανητά κολοκυθάκια στην κατσαρόλα με το κρέας και αφήνουμε να ρουφήξουν τη σαλτσούλα του. Σερβίρουμε το φαγητό αμέσως.

Πηγή: cantina.protothema.gr

