Τι θα φάμε σήμερα; Μοσχαράκι κοκκινιστό με πατάτες και κολοκυθάκια από την Εύα Παρακεντάκη
14:22 | 10/05/2026
Υλικά

Μερίδες: 4

  • 1 κιλό μοσχαράκι χτένι, σε μερίδες
  • 10 μικρά κολοκυθάκια
  • 4 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες
  • 1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας
  • 4 ντομάτες φρέσκες, περασμένες στο μπλέντερ
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι
  • ζωμό λαχανικών ή κρέατος
  • 100 ml ε.π. ελαιόλαδο
  • αλάτι
  • μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το μοσχαράκι. Αφού πάρει χρώμα το κρέας, προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε για 1΄. Στη συνέχεια ρίχνουμε όλη την ντομάτα και συμπληρώνουμε με καυτό ζωμό μέχρι να καλυφθεί το κρέας.

Βήμα 2

Αλατοπιπερώνουμε και μόλις πάρει βράση το κρέας, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου για 1 ώρα και 30΄ να μαλακώσει.

Βήμα 3

Σε μια φριτέζα τηγανίζουμε τις πατάτες μας, που είναι κομμένες κυδωνάτες, και τα κολοκυθάκια μας ολόκληρα, που τα έχουμε χαράξει σταυρό.

Βήμα 4

Στα τελευταία 10΄ του μαγειρέματος προσθέτουμε τις τηγανητές πατάτες και τα τηγανητά κολοκυθάκια στην κατσαρόλα με το κρέας και αφήνουμε να ρουφήξουν τη σαλτσούλα του. Σερβίρουμε το φαγητό αμέσως.

Πηγή: cantina.protothema.gr

