Τι θα φάμε σήμερα; Μοσχαράκι κοκκινιστό με πατάτες και κολοκυθάκια από την Εύα Παρακεντάκη

Υλικά
Μερίδες: 4
- 1 κιλό μοσχαράκι χτένι, σε μερίδες
- 10 μικρά κολοκυθάκια
- 4 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες
- 1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας
- 4 ντομάτες φρέσκες, περασμένες στο μπλέντερ
- 1 μεγάλο κρεμμύδι
- ζωμό λαχανικών ή κρέατος
- 100 ml ε.π. ελαιόλαδο
- αλάτι
- μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το μοσχαράκι. Αφού πάρει χρώμα το κρέας, προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε για 1΄. Στη συνέχεια ρίχνουμε όλη την ντομάτα και συμπληρώνουμε με καυτό ζωμό μέχρι να καλυφθεί το κρέας.
Βήμα 2
Αλατοπιπερώνουμε και μόλις πάρει βράση το κρέας, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου για 1 ώρα και 30΄ να μαλακώσει.
Βήμα 3
Σε μια φριτέζα τηγανίζουμε τις πατάτες μας, που είναι κομμένες κυδωνάτες, και τα κολοκυθάκια μας ολόκληρα, που τα έχουμε χαράξει σταυρό.
Βήμα 4
Στα τελευταία 10΄ του μαγειρέματος προσθέτουμε τις τηγανητές πατάτες και τα τηγανητά κολοκυθάκια στην κατσαρόλα με το κρέας και αφήνουμε να ρουφήξουν τη σαλτσούλα του. Σερβίρουμε το φαγητό αμέσως.
Πηγή: cantina.protothema.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: