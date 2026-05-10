Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Η δομή καθυστερεί... οι ροές συνεχίζονται δίχως τέλος
μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 13:49 | 10/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις παραμένει μέχρι στιγμής το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, παρά τις ανακοινώσεις και τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα για άμεσες αποφάσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Οι επίσημες ανακοινώσεις εξακολουθούν να καθυστερούν, την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτη καταγράφουν πλέον σχεδόν καθημερινή παρουσία, αυξάνοντας την πίεση στις τοπικές αρχές και στις υπηρεσίες διαχείρισης.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν νέα περιστατικά αφίξεων αλλοδαπών σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης, με πάνω από 163 άτομα να εντοπίζονται σε επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς από τις λιμενικές αρχές και τη FRONTEX.

Συγκεκριμένα, 43 άτομα εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής νότια του Ηρακλείου, 85 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ακόμη 44 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα παιδί έξι ετών, διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων με προορισμό το Ηράκλειο για τις διαδικασίες καταγραφής.

Την ίδια ώρα, τοπικοί φορείς και υπηρεσίες εξακολουθούν να αναμένουν σαφές χρονοδιάγραμμα και αποφάσεις για τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας που είχε συζητηθεί για το Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφίξεις δημιουργούν μια κατάσταση πίεσης που, όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς οργανωμένη υποδομή.

Μεταναστες Λιμενικό Σώμα Γαυδος Καλοί λιμένες
