Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών - Εκατοντάδες μέσα σε λίγες ώρες

Μπαράζ περιστατικών με αφίξεις αλλοδαπών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στα νότια της Κρήτης, με πάνω από 120 άτομα να έχουν εντοπιστεί συνολικά σε διαφορετικά συμβάντα στη θαλάσσια περιοχή.

Σήμερα νωρίς το πρωί 85 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, σε επιχείρηση της FRONTEX, και μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί στην Αγία Γαλήνη για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης 44 ατόμων, όλοι άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 6 ετών, νότια των Καλών Λιμένων, με προορισμό το Ηράκλειο για καταγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι είχαν φτάσει ακόμη 40 αλλοδαποί στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, σε ξεχωριστό περιστατικό, με τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή λόγω της αυξημένης πίεσης στα νότια θαλάσσια σύνορα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τραγωδία με άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο

Κτηματολόγιο: Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες σε Ηράκλειο, Μαλεβίζι και Χερσόνησο