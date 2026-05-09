Basketball Champions League: ''Αυτοκτόνησε'' η ΑΕΚ στον τελικό, ήττα στην παράταση από την Ρίτας

Αγκαλιά με το Κύπελλο του Basketball Champions League ήταν η ΑΕΚ μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η Ένωση ήταν εξαιρετική σε άμυνα και επίθεση, έχοντας φύγει μέχρι και στο +18 από τη Ρίτας. Εκεί, επήλθε η κατάρρευση. Με τον εξαιρετικό Λουκόσιους και ομοβροντία έξω από τα 6.75μ. οι Λιθουανοί επέστρεψαν, έστειλαν το ματς στην παράταση (80-80), κατακτώντας το τρόπαιο στο έξτρα πεντάλεπτο (86-92).

Η ΑΕΚ είχε τη συμπαράσταση περίπου 1200 οπαδών της, αλλά η Ρίτας Βίλνιους κέρδισε τη μάχη της κερκίδας, αφού την ακολούθησαν στην Ισπανία περισσότεροι από 1500 φίλαθλοι. Για τη Λιθουανία, αυτό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 17 χρόνια.

To εκπληκτικό ξεκίνημα έκανε την ΑΕΚ αφεντικό του τελικού από νωρίς: 34-19 με ρεσιτάλ των Μπάρτλει, Λεκάβιτσιους, Νάναλι. Στην ανάπαυλα το σκορ ήταν 42-25 και το ελληνικό προβάδισμα έφτασε στο +20 στα μέσα της γ’ περιόδου: 55-35. Αλλά ο αγώνας δεν είχε κριθεί.

Η αφύπνιση του σκόρερ Χάρντινγκ βοήθησε τη Ρίτας να μειώσει σε 65-53 και να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση: 75-70 στο 36ο λεπτό από 74-59. Ο αγώνας έγινε θρίλερ και οι Λιθουανοί έφτασαν σε απόσταση αναπνοής με τρίποντο του Λουκόσιους και καλάθι του Χάρντινγκ (78-77). Ο Νάναλι απάντησε με 2/2 βολές στα 22’’ (80-77), αλλά ο απίθανος Σίμας Λουκόσιους ισοφάρισε με τρίποντο: 80-80 στα 19’’. Ο Λεκάβιτσιους αστόχησε λίγο πριν την εκπνοή και ο τελικός πήγε στην παράταση, όπου η Ρίτας ξεκίνησε με σερί 8-0 και προστάτευσε τα κεκτημένα χωρίς να κινδυνεύσει.

Ο ΜVP του φετινού BCL Φρανκ Μπάρτλεϊ πέτυχε 20 πόντους αλλά χάθηκε στο τέλος, ενώ ο Τζέιμς Νάναλι πρωταγωνίστησε με 23. Ο Ρεϊκουάν Γκρέι πρόσθεσε 9 και ο Κισόν Φιζέλ 15. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της χρονιάς στη φετινή διοργάνωση, χρησιμοποίησε και τους Φλιώνη, Λεκάβιτσιους 8, Κατσίβελη 2, Χαραλαμπόπουλο 5, Μπράουν 4. Στη δωδεκάδα ήταν και οι Κουζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Σκορδίλης.

Ο άγνωστος Λουκόσιους πέτυχε 23 πόντους με 7/10 τρίποντα και αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης του αγώνα. Από τη Ρίτας Βίλνιους ξεχώρισαν και οι Χάρντινγκ 16, Σμιθ 11, Μασιούλις 8, Μπρούκε 10. O πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Γκουντάιτις πέτυχε και τους 9 πόντους του στο φινάλε του κανονικού αγώνα και την παράταση.

Η ΑΕΚ είχε αποκλείσει στον προχθεσινό ημιτελικό τη μέχρι σήμερα κάτοχο του τροπαίου Μάλαγα με το ευρύ 78-61, ενώ η Ρίτας νίκησε εξίσου εύκολα την Τενερίφη. Στην προημιτελική φάση, η «Ένωση» άφησε εκτός νυμφώνος με 2-1 νίκες την οικοδέσποινα του φάιναλ φορ Γιοβεντούτ (2-1).

Η ΑΕΚ κατέκτησε το Basketball Champions League το 2018 με νίκη επί της Μονακό στο ΟΑΚΑ, αλλά έχασε στον τελικό του 2020 από τη Μπούργκος, με προπονητή πάντοτε τον Ντράγκαν Σάκοτα. Η «Ένωση» κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων το μακρινό 1968 και το Σαπόρτα το 2000, ενώ ηττήθηκε στον τελικό της Euroleague το 1998.