Καύσιμα: Μικρή ανάσα στη χονδρική, "φωτιά" ακόμα οι τιμές στην αντλία

Πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα, έπειτα από μια περίοδο έντονης ανόδου που αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του πληθωρισμού.

Τα καύσιμα κίνησης ήταν από τους βασικούς παράγοντες που «έσπρωξαν» τον δείκτη προς τα πάνω τον Απρίλιο, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και τον Μάιο.

Image

Η εικόνα στα πρατήρια παραμένει επιβαρυμένη:

Η αμόλυβδη διατίθεται στα 2,10 ευρώ/λίτρο, 22% ακριβότερα από πέρυσι

Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,88 ευρώ, με αύξηση 28%

Το υγραέριο στα 1,25 ευρώ, 39% πάνω από τα περσινά επίπεδα

Image

Παρά τις πιέσεις, οι τελευταίες τρεις ημέρες δείχνουν μικρή πτώση στη χονδρική, με την τάση να αναμένεται να συνεχιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, σημαντική αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη δεν προβλέπεται άμεσα, καθώς η τιμή της παραμένει κοντά στα υψηλά από την έναρξη του πολέμου.

Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα είναι καλύτερη. Από τα 1,85 ευρώ του Μαρτίου, η τιμή έχει υποχωρήσει στα 1,27 ευρώ, λόγω και της κρατικής επιδότησης. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δούμε τιμές ακόμη και κάτω από 1,80 ευρώ/λίτρο.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει «για όσο χρειαστεί», ώστε να αποφευχθεί νέα εκτίναξη πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά και για να συγκρατηθούν οι τιμές των τροφίμων μέσω του μεταφορικού κόστους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΑΣΟΚ: Ο Άδωνις Γεωργιάδης αυτογελοιοποιείται με χλευασμούς στον Παπανδρέου

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Από βάση στη Λιβύη η προέλευσή του