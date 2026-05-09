Κρήτη: Στάχτη έγινε σκάφος αναψυχής – Πώς απετράπη η οικολογική ζημιά

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαΐου, σε σκάφος αναψυχής με σημαία Κροατίας, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο αλιευτικό καταφύγιο του Πλακιά, στο νότιο Ρέθυμνο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και έφτασε στο σημείο με 5 οχήματα και το ανάλογο προσωπικό.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο γρήγορα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά σκάφη που ήταν ελλιμενισμένα στην προβλήτα. Το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς να σημειώθουν τραυματισμοί.

Πώς Αποφεύχθηκε η Θαλάσσια Ρύπανση

Η Λιμενική Αρχή έθεσε σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης και τοποθέτησε προληπτικά πλωτό φράγμα γύρω από το σκάφος. Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και με τη συνδρομή ιδιωτικού γερανού, το σκάφος απομακρύνθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στην προβλήτα. Χάρης στην άμεση απομάκρυνση του σκάφους από τη θάλασσα, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Λιμενικού:

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αγίας Γαλήνης για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα θαλαμηγό (Θ/Γ) σκάφος, σημαίας Κροατίας, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ. Από τη Λιμενική Αρχή τέθηκαν σε ετοιμότητα υλικά και μέσα απορρύπανσης, ενώ τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα. Με τη συνδρομή ενός επαγγελματία δύτη, το Θ/Γ ανελκύστηκε στην ξηρά, όπου κατασβήστηκε πλήρως η πυρκαγιά. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε παρακείμενα σκάφη και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό σταθμό Αγίας Γαλήνης.

