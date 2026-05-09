Ηλιάνα Παπαγεωργίου: "Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί, δεν θα παντρευτώ φέτος"

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και εξήγησε πως θα ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της τον Σεπτέμβριο, ωστόσο εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων της ίδιας, δεν θα τα καταφέρουν.

«Σεπτέμβρη ελπίζω να κανονίζω τον γάμο μου, γιατί δε θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί, δεν θα παντρευτώ φέτος. Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα γυρίσματα για το GNTM οπότε δεν γίνεται. Θα γινόταν αρχές Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Δεν θα σας πω το πού, γιατί μπορεί να γίνει του χρόνου εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Γιάννης χάρηκε γιατί σου λέει άμα τρέχει αυτή με τα γυρίσματα, θα πρέπει εγώ να τρέχω και να μιλάω και να κανονίζω… Και λέω καλύτερα του χρόνου με την ησυχία μου. Δεν είχα κάνει και τις τρελές προετοιμασίες. Είχα την τοποθεσία, τους καλεσμένους. Οι καλεσμένοι θα είναι 100. Αυτό είναι το όριο. Θα είναι σε στεριά, στην Ελλάδα. Δεν θα είναι στα Κουφονήσια, ούτε στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μετά τη Λαμία είναι, δεν είναι στον τόπο καταγωγής του Γιάννη».





