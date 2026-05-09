Χάος στην Τενερίφη: Στους δρόμους ο κόσμος για να μη δέσει το Hodius που βρέθηκε ο χανταϊός

Οι εντάσεις έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλό σημείο, καθώς εξαγριωμένοι κάτοικοι της Τενερίφης απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι ώστε να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού να δέσει στο νησί.

Οι κάτοικοι φέρονται να δήλωσαν ότι «δεν έχουν τρόπο να σταματήσουν» τον χανταϊό αν φτάσει στις Κανάριες Νήσους και φοβούνται επανάληψη της πανδημίας Covid-19.

Διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το κτίριο του τοπικού κοινοβουλίου, μετά από αναφορές ότι ένας τρίτος Βρετανός έχει προσβληθεί από τον ιό. Οι διαμαρτυρόμενοι κατηγόρησαν επίσης τις αρχές ότι θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες, επιτρέποντας στο ολλανδικής σημαίας MV Hondius να κατευθυνθεί προς το λιμάνι.

Η εκπρόσωπος του συνδικάτου εργαζομένων στο λιμάνι της Τενερίφης, Έλενα Ρουίθ, δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να μπλοκάρουμε το λιμάνι αν δεν πάρουμε απαντήσεις στις ανησυχίες μας».

Ο 31χρονος Τζόναθαν Ροντρίγκεζ είπε: «Είμαστε θυμωμένοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τενερίφη είναι η σωστή επιλογή».

Συνέχισε, σύμφωνα με την Sun: «Δεν πιστεύουμε ότι λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του προσωπικού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούνται τα σωστά πρωτόκολλα. Κάθε φορά που χρειάζεται κάτι, χρειάζονται μήνες για να εγκριθεί. Τώρα μέσα σε λίγες μέρες αποφασίζεται ότι το πλοίο θα έρθει στην Τενερίφη».

Οι διαδηλωτές σφύριζαν και χρησιμοποιούσαν κόρνες αέρα, κρατώντας πλακάτ που ζητούσαν από τις αρχές να αλλάξουν πορεία και φωνάζοντας: «Θέλουμε δουλειά, όχι ασθένεια». Η 61χρονη Λουθ Παδίγια είπε ότι φοβάται για συγγενείς και φίλους που εργάζονται στο λιμάνι.

Dozens of Tenerife port workers protested against the arrival of the hantavirus-hit cruise ship, the MV Hondius, which is expected to arrive at the Spanish Canary Islands https://t.co/ct1d5F7MdU pic.twitter.com/czat7HpQSG — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Είπε: «Θέλουμε ασφάλεια, αλλά η κυβέρνηση δεν δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους στο λιμάνι. Ανησυχούμε. Δεν έχουμε καλό νοσοκομείο. Δεν έχουμε τρόπο να το σταματήσουμε, κάτι σαν τον Covid ή άλλη απειλή. Είναι μια μικρή κοινότητα».

Βρετανοί επιβάτες απομακρύνονται με αεροδιακομιδή από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που έχει πληγεί από τον ιό, με επιβάτες και πλήρωμα να αναμένεται να φτάσουν σε βρετανικό έδαφος την Κυριακή.

Περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος στο πλοίο, το οποίο επλήγη από ξέσπασμα χανταϊού, αναμένεται να φτάσουν στην Τενερίφη την Κυριακή, με σχέδια να μεταφερθούν αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Daily Star.

Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και του Υπουργείου Εξωτερικών θα υποδεχθούν το MV Hondius όταν φτάσει στο λιμάνι των Καναρίων Νήσων, με τους Βρετανούς επιβαίνοντες να υποβάλλονται σε τεστ χανταϊού πριν αποβιβαστούν.

Όσοι βρεθούν αρνητικοί και δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα μεταφερθούν απευθείας σε ειδικά οργανωμένη πτήση επαναπατρισμού, με στόχο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με τη Mirror.

Το αεροσκάφος θα έχει ιατρικό πλήρωμα και ειδικό εξοπλισμό και φάρμακα, σε περίπτωση που κάποιος επιβαίνοντας παρουσιάσει επιδείνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στα Κανάρια Νησιά ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Σήμερα, Σάββατο 9 Μάϊου, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, όπως δήλωσαν χθες πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων —συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους— του ιού αυτού που είναι γνωστός αν και σπάνιος και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Τρεις άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν οι πηγές.

Ωστόσο ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός» έσπευσε να διαβεβαιώσει χθες ο ΠΟΥ.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέα Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου.

«Η πιθανότητα μόλυνσης στην Ουσουάια είναι πρακτικά μηδενική», δήλωσε χθες ο Χουάν Πετρίνα, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία της Γης του Πυρός, σε συνέντευξη Τύπου.

Το σκάφος πλέει αυτή στιγμή προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται αύριο, Κυριακή.

Η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

