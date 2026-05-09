Στο νέο GNTM με τη Μπέττυ Μαγγίρα

Το GNTMεπιστρέφει στο Star και στην παρέα θα δούμε φέτος την Μπέττυ Μάγγιρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής.

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Με πολυετή παρουσία στον χώρο της μόδας, αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική.

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM. Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τη δημιουργικότητά της, μετατρέπει κάθε δοκιμασία σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία.

