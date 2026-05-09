Ηράκλειο: Έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες σπιτιών

Συνελήφθη την 07.05.2026 απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα μετά από προανάκριση των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες οικιών στο Ηρακλειο, μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες συνολικής αξίας 600 ευρώ, ταυτοποιήθηκε 37χρονος ημεδαπός ο οποίος από την πώληση τους σε εταιρεία ανακύκλωσης είχε αποκομίσει οικονομικό όφελος 367 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού βρέθηκαν δύο φυσίγγια ενώ στους χώρους της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε το ένα αφαιρεθέν μπόιλερ το οποίο και κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

(φωτογραφία αρχείου)

