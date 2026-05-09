Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης κι η σύζυγός του, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα.

Η μεταγωγή τους από το Ηράκλειο στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με το πλοίο της γραμμής, συνοδεία ισχυρή αστυνομικής δύναμης και κάτω από άκρα μυστικότητα, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αλλά και του ιδιαίτερα φορτισμένου κλίματος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη δολοφονία του νεαρού που συγκλόνισε την Κρήτη.

Η 56χρονη θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αποφευχθούν εντάσεις ή πιθανά επεισόδια τόσο κατά τη διαδικασία της μεταγωγής όσο και κατά την προσωρινή κράτησή τους.

Ο Νικήστρατος δέχτηκε έξι σφαίρες στον κορμό

Νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, φωτίζουν κρίσιμες παραμέτρους του τρόπου που δέχθηκε τα πυρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ την επόμενη εβδομάδα, καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μία από τις βολίδες που έχει δεχθεί πισώπλατα: στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Ως προς τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2–3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 21χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Τι λένε συγγενείς και φίλοι του Νικήτα

Φίλη της οικογένειας του θύματος μίλησε στον ANT1 με ιδιαίτερα σκληρά λόγια

«Του το πότισε το μυαλό του με δηλητήριο. Αυτός που υποκινεί τη βεντέτα στην Κρήτη είναι η μάνα. Η μάνα είναι αυτή που κινεί τον πόνο.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, η οποία θεωρεί τον ρόλο – συμμετοχική δράση – της συζύγου ως πολύ σημαντικό, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη δολοφονία, την οποία ενίσχυσε η γυναίκα αυτή.

