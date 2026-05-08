Παρασύρης: Διπλή αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στην ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια

Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, Φραγκίσκος Παρασύρης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με τα αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα: «η πατρίδα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη που φέρει την υπογραφή της κυβερνητικής αδράνειας: το «διπλό πρωτάθλημα» στην ενεργειακή ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Την ώρα που οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα τρέχουν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τα καύσιμα στραγγίζουν το εισόδημα των πολιτών, η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής των καρτέλ. Είναι αδιανόητο το 2026, το 18% των συμπολιτών μας να στερείται τη θέρμανση και πάνω από ένας στους τρεις να αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες ψύξης».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει έγκαιρα δέσμη προτάσεων για την ενεργειακή θωράκιση των νοικοκυριών, τη μείωση του ΦΠΑ και την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων. «Η ενεργειακή δημοκρατία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα το γεγονός ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι κάτοικοι περιοχών όπως η Κρήτη, η Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα, βυθίζονται στην απόγνωση. Απαιτείται άμεση πολιτική αλλαγή και μια εθνική στρατηγική που θα βάζει τέλος στην αισχροκέρδεια και θα προστατεύει το δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη στην αξιοπρεπή διαβίωση. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, όχι μέσο πλουτισμού των λίγων εις βάρος των πολλών».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κατάσταση στην ελληνική αγορά ενέργειας και τα επίπεδα διαβίωσης των νοικοκυριών αποτυπώνεται ως εξής:

Εκρηκτική Αύξηση Τιμών: Τον Απρίλιο του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα, έναντι μόλις 3% στην υπόλοιπη Ε.Ε. Οι τιμές των καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) αυξήθηκαν κατά 18-20% το τελευταίο δίμηνο.

Οικονομική Αιμορραγία: Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό επιπλέον 2.000 ευρώ εντός του τρέχοντος έτους.

Κοινωνικός Αποκλεισμός:

Το 18% των νοικοκυριών αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι του (διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.).

Το 34% των πολιτών δεν έχει πρόσβαση σε επαρκή ψύξη το καλοκαίρι.

Ευάλωτες Ομάδες: Πάνω από το 26% των μονοπρόσωπων νοικοκυριών και έως το 40% των μονογονεϊκών οικογενειών πλήττονται άμεσα από την ενεργειακή φτώχεια.

Περιφερειακές Ανισότητες: Η Δυτική Ελλάδα (30,4%), τα Ιόνια Νησιά (25,8%) και η Κεντρική Μακεδονία (22,1%) βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» της ενεργειακής αποστέρησης.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση υιοθέτηση των προτάσεων για μείωση των λογαριασμών στοχευμένων παρεμβάσεων στην αγορά και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

