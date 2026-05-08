Ρέθυμνο: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον προϊστάμενο του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης

Το ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Προϊστάμενο του Τοπικού Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης, Πλωτάρχη κ. Αντώνη Σαραντουλάκη, για την ανοιχτότητα, τη φιλοξενία και την ουσιαστική συνεργασία του στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος «Θέλω να βλέπω θάλασσα».

Ο κ. Σαραντουλάκης έχει σταθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον δίπλα στις δράσεις του ΚΕΠΕΑ, υποδεχόμενος μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς στο χώρο του λιμανιού και στο γραφείο του σταθμού, προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος, τα σκάφη, τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, αλλά και την αξία της ανάγνωσης ζωντανών ψηφιακών δεδομένων και χαρτών για την κατανόηση του θαλάσσιου χώρου.

Η στάση του αναδεικνύει έναν άνθρωπο που βλέπει μακριά και αντιλαμβάνεται τη δύναμη της βιωματικής εκπαίδευσης. Μέσα από τέτοιες εμπειρίες, οι μαθητές γνωρίζουν το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, μπορούν να εμπνευστούν, να σκεφτούν τον μελλοντικό τους επαγγελματικό προσανατολισμό και ίσως να στραφούν σε επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη ναυτιλία ή το Λιμενικό Σώμα.

Για το ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου, η συνεργασία με τον κ. Σαραντουλάκη αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την κοινότητα. Η Αγία Γαλήνη μετατρέπεται έτσι σε ζωντανό πεδίο μάθησης, όπου η γνώση αποκτά εμπειρία, πρόσωπο και προοπτική.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την πολύτιμη συμβολή του στην καλλιέργεια θαλάσσιου γραμματισμού, περιβαλλοντικής συνείδησης και ενεργού πολιτειότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στα προγράμματά μας.

Στις πρόσφατες δράσεις του προγράμματος «Θέλω να βλέπω θάλασσα», το ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου είχε τη χαρά να υποδεχθεί στην Αγία Γαλήνη σχολικές μονάδες από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμά το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου, το 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, καθώς και την περιβαλλοντική ομάδα «Γύρω γύρω ερευνώ» για τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργική παρουσία τους στο πεδίο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στους/στις εκπαιδευτικούς που συνόδευσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς η δική τους παιδαγωγική διάθεση και υπευθυνότητα συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία των δράσεων.

Για την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Αγίου Βασιλείου

Τρικάλης Κωνσταντίνος

