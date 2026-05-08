Νέας Αριστερά: Η κυβέρνηση παίζει με τις επιδοτήσεις και την αγωνία των παραγωγών

Η Νέα Αριστερά ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων και τη λειτουργία του συστήματος ΟΣΔΕ, κάνοντας λόγο για πλήρη αποδιοργάνωση και καθυστερήσεις που αφήνουν τους παραγωγούς χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ενώ βρισκόμαστε στον Μάιο του 2026, δεν έχει ακόμη ανοίξει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, την ώρα που οι πληρωμές του 2025 και οι σχετικές αποζημιώσεις μετατίθενται διαρκώς.

Η Νέα Αριστερά αποδίδει την κατάσταση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την οποία χαρακτηρίζει βεβιασμένη και προβληματική.

Ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Μάιος 2026 και οι αγρότες παραμένουν στο σκοτάδι, χωρίς καμία ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ οι πληρωμές του 2025 και οι αποζημιώσεις μετατίθενται συνεχώς προς τα πίσω, αποδεικνύοντας το απόλυτο φιάσκο της κυβέρνησης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

Η βεβιασμένη και καθαρά επικοινωνιακή μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με αρχιτέκτονα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι θα έλυνε.

Η ασυμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων, οι καθυστερήσεις στους ελέγχους και το χάος στις πληρωμές ήταν ακριβώς όσα είχαν προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ενώ ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωνε ότι από το 2026 οι αιτήσεις ΟΣΔΕ θα υποβάλλονταν κανονικά την άνοιξη, σήμερα, όχι μόνο δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα, αλλά η κυβέρνηση έχει καταφέρει να οδηγήσει το σύστημα σε πλήρη αποδιοργάνωση.

Η κυβέρνηση παίζει με την αγωνία των ανθρώπων της παραγωγής και ταυτόχρονα εκθέτει τη χώρα στον κίνδυνο νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ΑΑΔΕ καλεί τώρα περισσότερους από 100.000 παραγωγούς να επιστρέψουν χρήματα για ενισχύσεις του 2023, τρία χρόνια μετά, χωρίς επαρκή ενημέρωση.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την κοροϊδία και να δώσει άμεσα απαντήσεις για το ΟΣΔΕ 2026, τις εκκρεμείς πληρωμές και το χάος που η ίδια δημιούργησε στον πρωτογενή τομέα.

