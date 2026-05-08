Κωνσταντάρας: "Πέντε άνθρωποι μίλησαν για τη συμπεριφορά μου, σαν να ήταν συντονισμένο"
λαμπρος
clock 17:00 | 08/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τη Φαίη Σκορδά. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στο επίκεντρο, με αφορμή κάποιες δηλώσεις της Ντέπυς Γκολεμά για τη συμπεριφορά του. 

«Αυτό άρχισε να τροφοδοτείται από μια εκπομπή απέναντι. Στεναχωρήθηκα, δεν χάρηκα τίποτα εκεί που πήγα. Ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και υποψιάστηκα, σαν να ήταν συντονισμένο. Μίλησαν για τη συμπεριφορά μου χωρίς κάτι συγκεκριμένο, μίλησαν με μία ασάφεια.

Ήταν σχόλια ότι “είμαι αγενής, κακό παιδί, ότι κάνω τους συνεργάτες μου να κλαίνε και ότι καβάλησα και το καλάμι”. Στην τηλεοπτική κριτική είμαι πολύ δεκτικός, στην κριτική της ηθικής και του χαρακτήρα δεν είμαι, ειδικά από ανθρώπους που δεν με ξέρουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 «Αυτό το τσουβάλιασμα το έχω δει σε δύο εκπομπές, η μία είναι τώρα απέναντι και η άλλη είναι πολύ πρωινή, ότι δεν μιλάει με την Ιωάννα, δεν μιλάει με τον έναν, δεν μιλάει με τον άλλον, άρα δεν γίνεται όλοι να κάνουν λάθος».

