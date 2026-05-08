Δήμος Μαλεβιζίου: Στο «σφυρί» ακίνητα για τον ΒΟΑΚ – Οι ημερομηνίες των δικαστηρίων για Ροδιά, Αχλάδα και Φόδελε

Οι διαδικασίες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του Β.Ο.Α.Κ. στις περιοχές Φόδελε, Αχλάδα και Ροδιά του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, με την επίσημη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών να ξεκινά άμεσα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των δημοτών οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες προσέρχονται στις υπηρεσίες του σε συνέχεια της κοινοποίησης πράξης προσδιορισμού δικασίμου, η οποία προσδιορίστηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, ήτοι για τις 12 Μαΐου 2026, ενημερώνει τους δημότες του ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), έχουν κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου στοιχεία που αφορούν τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Φόδελε, Αχλάδας και Ροδιάς.

Επισημαίνεται ότι, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες τοιχοκολλήσεις και κοινοποιήσεις των σχετικών αιτήσεων και πράξεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στις οικείες κοινότητες του Δήμου Μαλεβιζίου. Επιπλέον, οι σχετικές αιτήσεις και πράξεις προσδιορισμού δικασίμου έχουν επίσης κοινοποιηθεί και τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Για τη διευκόλυνση όσων έχουν έννομο συμφέρον, παρέχεται δυνατότητα επιτόπιας ενημέρωσης επί των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί στον Δήμο.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι πολίτες, κατά την επικοινωνία τους με τον Δήμο, να γνωρίζουν κατά το δυνατόν στοιχεία εντοπισμού της ιδιοκτησίας τους (ΚΑΕΚ, θέση ακινήτου ή λοιπά διαθέσιμα στοιχεία).

Επισημαίνεται επίσης ότι:

· αρμόδιος φορέας για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες υπηρεσίες του,

· ο Δήμος Μαλεβιζίου λειτουργεί αποκλειστικά υποστηρικτικά για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης των πολιτών επί στοιχείων που έχουν κοινοποιηθεί σε αυτόν,

· ο Δήμος δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και δεν παρέχει νομική ή τεχνική αξιολόγηση επί της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, των ιδιοκτησιακών ζητημάτων ή του ύψους αποζημιώσεων.

· δεδομένου ότι η διαδικασία απαλλοτρίωσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα νομικά, τεχνικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα, όσοι έχουν έννομο συμφέρον, συνίσταται να συμβουλεύονται τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων έχουν λάβει γνώση της διαδικασίας αποκλειστικά για σκοπούς τοπικής ενημέρωσης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να υποκαθιστούν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου επί της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και τον οριζόμενο για το σκοπό αυτό αρμόδιο υπάλληλο κ. Δημήτρη Κοκολάκη στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2810-822233, Ταχ. Διεύθυνση Παγωμένου Χαραλάμπους 65, Γάζι και ώρες: 09:00π.μ. έως 1:00μμ.

