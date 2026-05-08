ΠΑΡ.08 Μαΐ 2026 18:23
Ανδρουλάκης στο TikTok: «4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται»
clock 14:24 | 08/05/2026
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

«4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται» αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραπέμποντας στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.α.

«Όχι, δεν αφορά το μανάβικο, ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη: Πιλοτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους και σε θέσεις έντασης διανοίας. Δηλαδή επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές, διοικητικές υπηρεσίες, μελετητικά γραφεία, δημιουργικό» αναφέρει.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

