Χανιά: Θέλουν για προπονητή τον Νιόπλια

Τον Νικό Νίοπλια θέλουν τα Χανιά για τη θέση του προπονητή καθώς τον θεωρούν ιδανικό για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Ο 61χρονος τεχνικός σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι αυτός που θα κληθεί άμεσα να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, καθοδηγώντας την ομάδα των Χανίων τη νέα σεζόν. Βέβαια, με δεδομένο ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα της αναδιάρθρωσης, μένει να φανεί το πού θα αγωνίζονται τα Χανιά την επόμενη χρονιά, σε κάθε περίπτωση όμως το όνομα του άλλοτε προπονητή του ΟΦΗ αλλά και του Παναθηναϊκού προβάλλει αυτή τη στιγμή ως το επικρατέστερο για να διαδεχτεί τον Νίκο Αναστόπουλο.

