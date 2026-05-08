Δήμος Ηρακλείου - παιδικοί σταθμοί: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τις εγγραφές τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Ηρακλείου όπου ήδη έχει αρχίσει η σχετική προετοιμασία. Φέτος η διαδικασία της εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς διαφοροποιείται, ενώ όπως προκύπτει θα υπάρξει καθυστέρηση και σε σχέση με την έκδοση των βάουτσερ που αναμένεται να γίνει μέσα στον Αύγουστο.

Ειδικότερα όπως προκύπτει φέτος οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μόλις ανοίξει και είναι διαθέσιμη στην οποία και θα ανεβάσουν μόνοι τους όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και τα δικαιολογητικά που μπορεί να τους αποφέρουν περισσότερα μόρια.

Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών και θα δοθεί η δυνατότητα στους γονείς να προχωρήσουν σε κάποιες διορθώσεις στοιχείων σε περίπτωση που δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά ή έχουν γίνει λάθη. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της βαθμολόγησης και ανάλογα με τη μοριοδότηση θα γίνει η κατανομή των βάουτσερ.

Στη συνέχεια αφού προκύψουν τα αποτελέσματα θα πρέπει οι γονείς να ανεβάζουν τα βάουτσερ στην πλατφόρμα που είναι το εισιτήριο για την εξασφάλιση θέσης των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται από την αντιδημαρχία Παιδείας φέτος θα μπορέσει ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες 1.200 παιδιών. Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε ότι αφορά στα βρέφη, και στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος επιχειρεί μια ανασύνταξη της εσωτερικής οργάνωσης για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα.

Πιο συγκεκριμένα δρομολογείται η μετατροπή του Ζ παιδικού σταθμού στον Πόρο σε βρεφικό, ενώ παράλληλα προχωρά και η διαμόρφωση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο ΙΤΕ όπου αναμένεται να απορροφηθούν περίπου 100 παιδιά.

Παράλληλα προχωρά και επέκταση του παιδικού σταθμού «Μητέρα» όπου με το έργο που θα εκτελεστεί πρόκειται να υπερδιπλασιαστούν οι διαθέσιμοι χώροι της υφιστάμενης δομής σε μια έκταση που θα ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα Σήμερα ο υφιστάμενος σταθμός του «Μητέρα» καλύπτει τη φιλοξενία 70 παιδιών, όμως μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, η αναβαθμισμένη προσχολική δομή που κατασκευαστεί θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε 220 παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Επίσης θα μπορεί να φιλοξενεί και 10 νήπια ΑμεΑ.

