ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,4% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό προέκυψε από σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ίδια στοιχεία της Υπηρεσίας έδειξαν πως, εκτοξεύθηκε το κρέας, καθώς οι τιμές στο μοσχάρι ακρίβυναν κατά 19,2% και στο αρνί κατά 13,3%. Ακόμη ανατιμήσεις της τάξεως του 11,6% καταγράφηκαν σε μαργαρίνη και σε φυτικά λίπη. Αλλά και οι τιμές των ενοικίων ακρίβυναν κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι και σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στο ρεύμα (14%), στο πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%) και στο φυσικό αέριο (19,3%).

Επιπλέον αυξήσεις καταγράφηκαν και στις τιμές των καυσίμων. Ειδικότερα η βενζίνη αυξήθηκε 17,1% και το πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Και αυξημένα κατά 7% ήταν και τα ασφάλιστρα υγείας. Ωστόσο, πτωτικά κινήθηκε η τιμή του ελαιολάδου ( 17,9%).

Η ανακοίνωση

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει σε ανακοίνωση της πως:

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Απριλίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2025 προέκυψε αύξηση 5,4% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024 .

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

