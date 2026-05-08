Bonnie Tyler: Σε τεχνητό κώμα η θρυλική τραγουδίστρια

Σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται η θρυλική Ουαλή τραγουδίστρια Βοnnie Tyler , η οποία υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η 74χρονη σταρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, κοντά στην κατοικία που διατηρεί εκεί, λόγω διάτρησης εντέρου.

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες επίσημες ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν πως η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και η τραγουδίστρια αναρρώνει, μια νέα ανακοίνωση από την ομάδα της προκάλεσε έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, οι γιατροί αποφάσισαν να την θέσουν σε τεχνητό κώμα προκειμένου να υποβοηθηθεί η διαδικασία επούλωσης και να διαχειριστούν καλύτερα την μετεγχειρητική της ανάρρωση.

Η ιατρική ομάδα παρέχει 24ωρη φροντίδα στην ερμηνεύτρια, ενώ η οικογένειά της βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, αντλώντας δύναμη από την πίστη τους και τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που καταφθάνουν από όλο τον κόσμο. Σε επίσημη δήλωσή τους, οι οικείοι της ζήτησαν τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους, τονίζοντας πως η προτεραιότητά τους είναι η αποκατάσταση της υγείας της.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η Bonnie Tyler ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 50 χρόνια της στην παγκόσμια μουσική σκηνή με την περιοδεία Jubilee Tour. Οι πρώτες εμφανίσεις είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου στη Μάλτα και τη Γερμανία, όμως η πραγματοποίησή τους θεωρείται πλέον αβέβαιη.

Η Tyler, γνωστή για την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και τις τεράστιες επιτυχίες όπως τα “Total Eclipse of the Heart”, Holding Out for a Hero και “It’s a Heartache”, παραμένει μια εμβληματική μορφή της ροκ και ποπ μουσικής, έχοντας τιμηθεί πρόσφατα (2023) με τον τίτλο **MBE** για την προσφορά της. Οι θαυμαστές της σε κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, ελπίζοντας πως η “μαχητική ψυχή” της θα την βοηθήσει να βγει νικήτρια από αυτή τη δοκιμασία.

