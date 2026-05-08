Ηράκλειο: Μισό κιλό χασίς στο σπίτι 38χρονης - Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη μίας 38χρονης γυναίκας για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν στο σπίτι της συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 580 γραμμαρίων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα στην οικία της 38χρονης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 49χρονος άνδρας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες (07.05.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί (38χρονη και 49χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη, μεσημεριανές ώρες χθες (07.05.2026) πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί η ημεδαπή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους -565- γραμμαρίων

Image

το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον, εντός οικίας εντοπίστηκε και ο 49χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -20- γραμμάρια κάνναβης και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Κρήτη: Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο