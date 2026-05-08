Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ο 12χρονος Μελέτης που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν συγκρούστηκε με βαν ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ο ανήλικος εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν σκηνές πανικού και αγωνίας αμέσως μετά το δυστύχημα, όταν είδαν το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Η Τροχαία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το βαν που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Πετάχτηκε μπροστά μου δεν πρόλαβα να αντιδράσω» λέει ο οδηγός του βαν

«Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό’. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», δήλωσε στο Star ο οδηγός του βαν, περιγράφοντας πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι.

Λίγα μέτρα μακριά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους και τον είδαν πεσμένο στο έδαφος. Έτρεξαν δίπλα του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

«Το παιδάκι ήταν κάτω. Είχε αιμορραγία. Κάλεσα το 166 κατευθείαν. Εννοείται δεν έφυγα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.

Η ανάρτηση του 12χρονο για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλεία

Πριν από λίγες ημέρες ο 12χρονος Μελέτης είχε ανεβάσει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία έγραφε «Συλλυπητήρια Κώστα» αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

«400 παιδιά νοσηλεύτηκαν πέρυσι. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 150 παιδιά στους πρώτους τρεις μήνες», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα τροχαία με πατίνι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Ηράκλειο: Δύσκολες ώρες για τον 40χρονο μετά το ατύχημα με το πατίνι