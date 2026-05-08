Μουντιάλ 2026: "Dai dai" το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης με τη Σακίρα (βίντεο)

«Dai dai»! Αυτό είναι το τραγούδι που θα συντροφεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους σε όλον τον πλανήτη, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η Σακίρα είναι η ερμηνεύτρια του επίσημου τραγουδιού του Μουντιάλ της Αμερικής, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 14 Μαϊου.
Την Πέμπτη (7/5), η Κολομβιανή σούπερ σταρ έδωσε στη δημοσιότητα το teaser του "Dai dai" όπου η ίδια και η χορευτική της ομάδα, ερμηνεύουν το τραγούδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Σακίρα βρίσκεται στη Βραζιλία, όπου πριν από λίγες ημέρες έδωσε ανοιχτή συναυλία στη Κοπακαμπάνα, την οποία παρακολούθησαν κατά προσέγγιση 2.000.000 θεατές.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN
— Shakira (@shakira) May 7, 2026
Είναι η δεύτερη φορά που η 49χρονη ερμηνεύει επίσημο τραδούδι σε Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν το 2010 με το “ Waka, Waka (This Time for Africa)”, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής.
Σε ελεύθερη μετάφραση το "Dai dai" σημαίνει «άντε», «πάμε» και στην επίσημη εκτέλεση, στις 14 Μαϊου, θα συμμετέχει ο Νιγηριανός τραγουδιστής, Μπούρνα Μπόι.
