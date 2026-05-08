Μουντιάλ 2026: "Dai dai" το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης με τη Σακίρα (βίντεο)
clock 07:50 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Dai dai»! Αυτό είναι το τραγούδι που θα συντροφεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους σε όλον τον πλανήτη, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η Σακίρα είναι η ερμηνεύτρια του επίσημου τραγουδιού του Μουντιάλ της Αμερικής, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 14 Μαϊου.

Την Πέμπτη (7/5), η Κολομβιανή σούπερ σταρ έδωσε στη δημοσιότητα το teaser του "Dai dai" όπου η ίδια και η χορευτική της ομάδα, ερμηνεύουν το τραγούδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Σακίρα βρίσκεται στη Βραζιλία, όπου πριν από λίγες ημέρες έδωσε ανοιχτή συναυλία στη Κοπακαμπάνα, την οποία παρακολούθησαν κατά προσέγγιση 2.000.000 θεατές.

Είναι η δεύτερη φορά που η 49χρονη ερμηνεύει επίσημο τραδούδι σε Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν το 2010 με το “ Waka, Waka (This Time for Africa)”, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής.

Σε ελεύθερη μετάφραση το "Dai dai" σημαίνει «άντε», «πάμε» και στην επίσημη εκτέλεση, στις 14 Μαϊου, θα συμμετέχει ο Νιγηριανός τραγουδιστής, Μπούρνα Μπόι.

