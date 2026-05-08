ΟΦΗ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστογεώργος, πρόβλημα με Κωστούλα

Με μια επιστροφή και ένα νέο πρόβλημα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για την 4η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Super League.

Ο Νίκος Χριστογεώργος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στο γαστρονήμιο από τον τελικό του Κυπέλλου και προπονήθηκε κανονικά. Από την άλλη ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Όσον αφορά, τους ήδη τραυματίες ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, όπως και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ τη θεραπεία του. Και οι δύο δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντη για το ματς με τον Άρη.

