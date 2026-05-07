Το Κύπελλο Ελλάδος στα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ: "Συγκίνηση και υπερηφάνεια" (βίντεο)

Tο Κύπελλο Ελλάδος, που κατέκτησε ο ΟΦΗ στο Βόλο, βρέθηκε στα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.



Αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΦΗ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ και Νομικό Σύμβουλο Ιάσονα Παπαστεφανάκη και τα ιστορικά στελέχη της ΠΑΕ ΟΦΗ Μανώλη Τζιρίτα και Αντώνη Χρονάκη, βρέθηκαν με το Κύπελλο του 2026, στην Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

''H κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, ξαναβάζει τον ΟΦΗ στους μεγάλους του Ελληνικού ποδοσφαίρου" ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννης Δανδάλης, στο πλαίσιο της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, στο οποίο συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΟΦΗ με με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ και Νομικό Σύμβουλο Ιάσονα Παπαστεφανάκη και τα ιστορικά στελέχη της ΠΑΕ ΟΦΗ Μανώλη Τζιρίτα και Αντώνη Χρονάκη, οι οποίοι βρέθηκαν με το Κύπελλο του 2026, στα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, για την ιστορική αυτή επιτυχία του συλλόγου.

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, "με μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το Κύπελλο Ελλάδος. Είναι ένας τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω απο δύσκολες συνθήκες, όλα αυτά τα χρόνια για το σωματείο. Αποδεικνύεται ότι όταν έχεις υπομονή και επιμονή στο τέλος δικαιώνεσαι.



Το Κύπελλο ξαναβάζει τον ΟΦΗ στους μεγάλους του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό, το είχε χάσει ο ΟΦΗ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό είναι το DNA του σωματείου μας. Να μάχεσαι και να κερδίζεις στο τέλος".

"Να μεγαλώσουμε τον ΟΦΗ"

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ανέφερε με τη σειρά του, ότι "το Κύπελλο πηγαίνει σε όσους έχουν συμβάλει να έρθει το Κύπελλο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον στη μαμα του συλλόγου. Απο την πρώτη μέρα και η συνεργασία και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, δείχνει πως έχει βελτιωθεί το Βαρδινογιάννειο και πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος. Αυτή η επιτυχία, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλο το σύλλογο. Για όλο τον οργανισμό. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την επιτυχία, για να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο την ομάδα. Είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι. Είναι μια στάση, είναι ένας σημαντικός σταθμός, που παίρνουμε όλοι δύναμη για να συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε τον ΟΦΗ".

"Zήτω ο ΟΦΗ"

Το ιστορικό στέλεχος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μανόλης Τζιρίτας, συγκίνησε και συγκινήθηκε. Οπως είπε "είμαι πολύ συγκινημένος γιατί μετά απο τόσους αγώνες που έχουμε περάσει και έχω δεί τόσους ανθρώπους να παλεύουν, νιώθουμε τη δικαίωση και την ευχαρίστηση ότι όλοι αυτοί οι αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ είναι και αυτός σπίτι μου. Δεν τον ξεχωρίζω απο την ΠΑΕ ΟΦΗ. Είναι ένα πράγμα και τα δυο. Εχω ζήσει θλιβερές εποχές στη Γ' Εθνική και στη Β' Εθνική, αλλά ευτυχώς οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου και ήταν οι ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι και αυτό είναι το καλύτερο απο όλα. Ζήτω ο ΟΦΗ!".

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Νίκος Τσαμπουράκης, παρέθεσε δείπνο στην αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΟΦΗ, στην οποία προστέθηκε και ο υπεύθυνος οικονομικών της ΠΑΕ ΟΦΗ Μανόλης Βασιλάκης.

Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, πανηγυρικό και συγκινητικό, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις, που υπάρχουν μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ