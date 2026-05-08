Κρήτη - Ιστορική πρόκριση: Τρεις μαθητές διεκδικούν την κορυφή στον Πανελλήνιο Τελικό MOS

Τρία «Κρητικόπουλα» ετοιμάζουν βαλίτσες για τον Πανελλήνιο Τελικό Microsoft Office Specialist, εκπροσωπώντας επάξια το νησί.

Ο Αλέξανδρος Σχοινάς, μαθητής της Β’ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Χανίων, η Νεφέλη Μαυράκη, μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου του 3ου Πειραματικού Γυμνασίου Ιεράπετρας και η Στέλλα Όλγα Συντζανάκη, μαθήτρια της Β’ Λυκείου του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου, θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, όπου στις 9 Μαΐου θα διεκδικήσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα PowerPoint.

Οι τρεις μαθητές συμμετείχαν στην προκριματική φάση μέσω εξ αποστάσεως εξέτασης, μια διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist.

Η ACTA, διοργανώτρια του Πανελλήνιου Τελικού και θυγατρική εταιρεία του TÜV AUSTRIA Group, ανακοίνωσε ότι οι μαθητές μας κατέκτησαν 3 από τα 34 εισιτήρια του τελικού της εφαρμογής PowerPoint, ξεχωρίζοντας μέσα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό με συμμετοχές χιλιάδων μαθητών από ολόκληρη την Ελλάδα.

(Ο Αλέξανδρος Σχοινάς)

Η προετοιμασία τους πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin», ενός προγράμματος υποτροφιών που στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ανάδειξη νέων ταλέντων από ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιλογή των μαθητών πραγματοποιήθηκε με βάση τις υψηλές σχολικές τους επιδόσεις.

(Η Νεφέλη Μαυράκη)

Την εκπαίδευση των παιδιών ανέλαβε ο Παναγιώτης Ασλανίδης, προπονητής της Εθνικής Ελλάδας Microsoft Office Specialist. Μέσα από το ίδιο πρόγραμμα αναδείχθηκε και η Ελένη Καρακασίδου, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια PowerPoint 2025.

(Η Στέλλα Όλγα Συντζανάκη)

Το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημαθα διεξαχθεί στο Αναχάιμ των Ηνωμένων Πολιτείων και η Κρήτη καταγράφει φέτος μια ιστορική παρουσία, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά τρία εισιτήρια για τον Πανελλήνιο Τελικό.

Καλή επιτυχία Αλέξανδρε, Στέλλα και Νεφέλη

